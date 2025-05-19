Kocasinan'da Satranç Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Kocasinan'da Satranç Turnuvası Tamamlandı

Kocasinan\'da Satranç Turnuvası Tamamlandı

Kocasinan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası düzenledi.

19.05.2025 13:24
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Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" ödül töreni ile sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya çevre illerin yanı sıra yurt dışından da sporcular katıldı.

Turnuvada, 7, 8, 9, 10, 14 yaş ve açık kategoride 210 kişi mücadele etti.

Yarışmada dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin açılışından bu yana beşinci turnuvalarını düzenlediklerini ifade etti.

Yapılan her projede gençlere pozitif ayrıcalık tanıdıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şehrimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesiyle satranca ilgi duyanların sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu merkez aracılığıyla şehrimizdeki bu alandaki eksikliği gidermek adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Şehrimize kazandırdığımız bu merkezle satranç sporunu tabana yayacak, Türkiye'nin şampiyonlarını Kayseri'den çıkaracağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocasinan'da Satranç Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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