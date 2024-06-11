Kocasinan Gençlikspor, Pınarbaşı Belediyespor'u 2-0 Yendi

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubunda Play-Off iddiasını sürdüren Kocasinan Gençlikspor, Pınarbaşı Belediyespor'u 2-0 yenerek hata yapmadı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Mustafa Bulduk, Muhammed Emin Vural
Kocasinan Gençlikspor: Kamil Ateş, Mahmut Can Altay (Zeki Sarıboğa dk.75), Ahmet Kahveci, Emin Osman Kahveci, Ömer Eren Akkoyun (Hakan Bıyık dk.50), Musa Can Aktaş, Batuhan Kaya (Toprak Doğangül dk.68), Ahmet Soyak (Yusuf Yaylacı dk.75), Ahmet Korkmaz, Şerafettin Sevim (Sadettin Yüce dk.72)
Kayseri İdman Yurdu: Nurullah Gerçek, Nuri Avcı, Kerem Topçu, Mehmet Topal, Mustafa Karakaya, Yusuf Şeref, Hanifi Can Söğüt, Hasan Çoruk, İbrahim G. Şahin (Metin Erdoğan dk.65), Şabancan Deveci, Yaşar Türkmen
Goller: Emin Osman Kahveci (dk.28), Hakan Bıyık (dk.66) (Kocasinan Gençlik) - KAYSERİ
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