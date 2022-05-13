Kocasinan Belediyespor'un özel sporcusu şampiyonu oldu - Son Dakika

Kayseri'de Kocasinan Belediye Spor Kulübü'nün özel sporcusu Rıza Kayhan'ın, ilk defa katıldığı Masa tenisi İl Birinciliği otizm kategorisinde şampiyon olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu dün tarihinde Kadir Has Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği müsabakada 70 sporcu mücadele etti.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü özel sporcusu Rıza Kayhan, ilk defa katıldığı masa tenisi otizm kategorisinde il şampiyonu oldu.

Kayhan'ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey olmadığını, Kocasinan sporcusunun buna büyük bir örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Burada otizmli kardeşimizin başarısına şahitlik ettik. Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı antrenörümüz Uğur Arı Koordinatörlüğünde Kocasinan Belediye Spor Kulübü'nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Masa tenisi antrenörlerinin de destekleriyle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Bunlardan biri olan Rıza Kayhan kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Demek ki hiçbir şey engel değil. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Kayhan ise hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu kaydetti.