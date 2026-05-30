Kocasinan Şimşekspor 26 maçta 12 kez kazandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor; 2025-2026 sezonunu 39 puanla 7.sırada tamamladı. 2. Grup'ta çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan sarı siyahlılar, 39 puan topladı. 26 maçta rakip filelere 45 gol atan Kocasinan Şimşekspor kalesinde ise 35 gol gördü.

Sarı siyahlılar; Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Elazığ Yolspor, Adıyaman FK (2), Elazığ Aksarayspor (2), Onikişubat İdman Yurdu (2), Malatyaspor (2), Battalgazi Belediyespor ve Diyarbakırspor takımlarını mağlup etti. - KAYSERİ