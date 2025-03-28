Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor'u 3-2 Yendi

Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor\'u 3-2 Yendi

Kayseri Süper Amatör Küme PlayOff'ta Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor'u 3-2 mağlup etti.

28.03.2025 13:04
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Kayseri Süper Amatör Küme PlayOff 6. Hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçı Kocasinan Şimşekspor 3-2 kazandı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Hacı Güverti, Alihan Çirkin, Muharrem Karaca

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Zekeriya Tatlı, Resul Kahriman (Dk.70 Arda Yusuf Seçkin), Sait Emre Gündoğan, Çağlar Erdemci, Sefa Şahin, Buğrahan Dugan (Dk.46 Metin Çakıcı), Arif Can (Dk.46 Abdullah Gürbüz), Cüneyt Egemen Karagöz, Alper Durdu

Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Karahan Karahan, Berat Topal (Dk.46 Uğur Taşpınar), Emre Gürbüz, Mertcan Babayiğit, Ömer Faruk Karadoğan, Abdullah Ozan, İzzet Karagül, Bulut Akbaş (Dk.75 Batuhan Kaya), Mecit Kaan Ateş, Mehmet Tatlı (Dk.46 Hüseyin Barış Temizyürek)

Goller: Alper Durdu Dk.28, Metin Çakıcı Dk.68 (Hacılar Erciyesspor) Mecit Kaan Ateş Dk.1 ve 39, Uğur Taşpınar Dk.88 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika

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