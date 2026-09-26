Kocasinan Şimşekspor, kaleci Cihan Şentürk ile 2026/2027 sezonu için anlaştı - Son Dakika
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Kocasinan Şimşekspor, kaleci Cihan Şentürk ile 2026/2027 sezonu için anlaştı

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Kocasinan Şimşekspor, kaleci Cihan Şentürk ile 2026/2027 sezonu için anlaştı
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekibi Kocasinan Şimşekspor, son olarak Hendekspor forması giyen 1988 doğumlu kaleci Cihan Şentürk ile 2026/2027 sezonu için anlaştı. Kulüp, transferi duyurarak Şentürk'e başarılar diledi; oyuncu da yeni sezonda başarılı olmayı hedefliyor.

Kocasinan Şimşekspor tecrübeli kaleci Cihan Şentürk'ü kadrosuna kattı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor yeni sezonda kaleyi sağlama aldı. Sarı-siyahlılar son olarak Hendekspor forması giyen 1988 doğumlu tecrübeli ve başarılı kaleci Cihan Şentürk ile anlaştı. Yeni takımı ile çalışmalara başlayan Cihan Şentürk, yeni sezonda sarı-siyahlı forma altına başarılı bir sezon geçirmek istiyor. Kocasinan Şimşekspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Cihan Şentürk. Kulübümüz, kaleci Cihan Şentürk ile 2026/2027 futbol sezonu için anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA
HendeksporKocasinanFutbolSporSon Dakika

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