Kocasinan Şimşekspor Süper U18 Ligi Şampiyonu

2023-2024 sezonu Osman Altun Sezonu Süper U18 Liginde heyecan tamamlandı. Ligde Kocasinan Şimşekspor, şampiyon oldu.
Kayseri Osman Altun Süper U18 Ligi 30. haftasında Kayseri Atletikspor ile karşı karşıya gelen Kocasinan Şimşekspor rakibini 5-0 mağlup etti. Kayseri Atletikspor'u farklı yenerek 3 puanın sahibi olan sarı-siyahlılar ligi ilk sırada tamamlayarak Kayseri şampiyonu oldu. Oynadığı 28 maçta 26 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kocasinan Şimşekspor U18 takımı 79 puan topladı. Rakipleri önünde sezonu zirvede tamamlayan ve mutlu sona ulaşan Kocasinan Şimşekspor, aynı başarıya U18 Türkiye Şampiyonası'nda göstermek istiyor.
Öte yandan Kocasinan Şimşekspor ve Talasgücü Belediyespor takımları Kayseri'yi U18 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler. - KAYSERİ
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Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyarıldı. Uyarılan vatandaşlara broşür dağıtıldı ve polis, bilgilendirdiği vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar son 3 maçında galibiyet alamadı ve rakip filelere 1 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de mağlup oldu. Yılmaz yönetimindeki takım, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci kez mağlup oldu.
Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit, Alanyaspor maçında hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Gökhan Sazdağı ise Alanyaspor maçında cezasını çekti ve Kasımpaşa maçında takımında yer alabilecek.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 sayı farkla 143-81 yendi. Bu sonuçla sarı kırmızılılar sezonki en farklı galibiyetine imza attı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Develi Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın süresi 103 dakika oldu.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metrede Türkiye rekoru kırarak yarı finale yükselen ve 500 metre Final B yarışında 9. olan milli buz patenci Furkan Akar'ı tebrik etti.
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