Üye Girişi
Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor - Son Dakika

Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor

29.10.2021 17:07

Sezon başında Luuk de Jong'un transferi için büyük çaba harcayan Beşiktaş, Hollandalı golcüyü Barcelona'ya kaptırmıştı. Teknik direktör Ronald Koeman'la yolların ayrılması sonrası Katalan devinin Luuk de Jong'a da yol vermesi beklenirken Beşiktaş transfer için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'la yolların ayrılmasının ardından Hollandalı golcü Luuk de Jong'un da takımdaki yerini kaybetmesi bekleniyor. Sezon başında futbolcuya büyük ilgisi olan Beşiktaş ise Hollandalı golcü için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

BARCELONA'NIN TAKIMDAN GÖNDERMESİ AN MESELESİ

Sport'un haberine göre; Xavi Hernandez ile görüşmelerde bulunan Barcelona'nın, kısa süre içerisinde Luuk de Jong ile görüşüp takımdan gönderilmesi yönünde alınan kararı kendisine ileteceği yazıldı. Beşiktaş'ın da Barcelona'dan ayrılması beklenen Luuk de Jong için devreye gireceği iddia edildi.

Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor

Ronald Koeman, Barcelona, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta Efecan Karaca sesleri! Sergen Yalçın eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi 18:02 Beşiktaş'ta Efecan Karaca sesleri! Sergen Yalçın eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi Aile Bakanlığı'ndan çok tartışılacak öneri: Bekarlar fazla vergi ödesin 17:50 Aile Bakanlığı'ndan çok tartışılacak öneri: Bekarlar fazla vergi ödesin Fenerbahçe taraftarı 17:49 Fenerbahçe taraftarı "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular
Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi 16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı 16:35 Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 16:13 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış 15:49 Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti 14:19 Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
17:48 Fenerbahçe taraftarı "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular
17:23 Denizli'de sağlık çalışanlarına adına yapılan heykeller kaldırıldı
17:22 Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
17:08 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı
17:07 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
17:01 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı
16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
16:58 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı
16:56 Igor Tudor'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler: Hajduk U16 takımını çalıştırırken daha mutluydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı         
18:07
Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar         
18:00
Valilik, törende ayakta kalan gaziler için hemen harekete geçti Valilik, törende ayakta kalan gaziler için hemen harekete geçti         
17:50
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı         
17:07
Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı         
16:59
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 18:19:19. #1.11#
SON DAKİKA: Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement