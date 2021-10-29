Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor

Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'la yolların ayrılmasının ardından Hollandalı golcü Luuk de Jong'un da takımdaki yerini kaybetmesi bekleniyor. Sezon başında futbolcuya büyük ilgisi olan Beşiktaş ise Hollandalı golcü için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

BARCELONA'NIN TAKIMDAN GÖNDERMESİ AN MESELESİ

Sport'un haberine göre; Xavi Hernandez ile görüşmelerde bulunan Barcelona'nın, kısa süre içerisinde Luuk de Jong ile görüşüp takımdan gönderilmesi yönünde alınan kararı kendisine ileteceği yazıldı. Beşiktaş'ın da Barcelona'dan ayrılması beklenen Luuk de Jong için devreye gireceği iddia edildi.