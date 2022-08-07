U20 Milli Takımı çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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U20 Milli Takımı çiçeklerle karşılandı

07.08.2022 17:50
U20 Milli Takımı çiçeklerle karşılandı

Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden ve madalyalar elde eden milli takım yurda döndü.

Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden ve madalyalar elde eden milli takım yurda döndü.

Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türk milli takımı, tarihi sonuçlar alarak şampiyonayı tamamladı. Altı gün süren şampiyonada, iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan ay-yıldızlı kafile yurda döndü. Havalimanında çiçeklerle karşılanan sporcular, Türk bayrakları açarak objektiflere poz verdi. - İSTANBUL

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Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
Kaynak: İHA

Kolombiya, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U20 Milli Takımı çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: U20 Milli Takımı çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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