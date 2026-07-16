UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarına 2 karşılaşmayla devam edildi.
Müsabakaların sonucunda Malisheva ve Liepaja bir üst tura yükseldi.
Konferans Ligi'nde bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
Malisheva (Kosova)-Vllaznia (Arnavutluk): 5-0 (1-2)
Decic (Karadağ)-Liepaja (Letonya): 1-2 (0-1)
Son Dakika › Spor › Konferans Ligi'nde İki Takım Turu Geçti - Son Dakika
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