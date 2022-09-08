Başkan Altay, Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu inceledi - Son Dakika
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Başkan Altay, Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu inceledi

08.09.2022 11:58
Başkan Altay, Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ilçesinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ilçesinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Başkan Altay, projenin Ereğli'nin sosyal hayatına yeni bir ufuk açacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu inceledi. Ereğli'nin sosyal hayatına yeni bir ufuk açacak projenin devam ettiğini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, "Böylece Ereğlimiz bir yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşmuş olacak. 12,5'a 25 metre ebadında, 2,20 derinliğinde bir ana havuzumuz, yan tarafında 1,5 metre derinliğinde antrenman havuzumuz, buhar odası, saunası, fitness salonuyla birlikte yeni bir kompleksi Ereğlimize kazandırıyoruz. İnşallah 2023 yılının ilk aylarında Ereğli'de hem gençlerimize, hem de çocuklarımıza hizmet vermeyi arzu ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ereğlimize hayırlı olsun" dedi.

Toplam 3 bin metre kapalı alanda hayata geçirilecek Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak. - KONYA

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Kaynak: İHA

Uğur İbrahim Altay, Ereğli, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Altay, Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu inceledi - Son Dakika

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