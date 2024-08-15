Spor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki 9 ilçede spor şenlikleri gerçekleştiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve yeni nesillere sporu sevdirmek amacıyla ilçelerde başlattıkları spor şenliklerinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Büyükşehir olarak 28 ilçede Yaz Spor Okulları düzenleyerek 8 bin öğrenciye 26 branşta eğitimlere devam ettiklerini belirten Başkan Altay, düzenledikleri İlçe Spor Şenliklerinin de spora olan ilginin artmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Spor şenlikleri sayesinde çocukların ve gençlerin spor yapmanın keyfini yaşarken, aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirme fırsatı bulduğunu kaydeden Başkan Altay, "Yaz tatilinin sonuna yaklaştığımız bugünlerde çocuklarımız okullar başlamadan stres atarak tatilin son günlerinin keyfini çıkarıyor. Şenliklerimiz, sadece spor yapmayı değil, aynı zamanda çocuklarımızın sosyal becerilerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor. Tüm çabamız yarınlarımızın teminatı evlatlarımızın mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için" dedi.

Kulu, Beyşehir ve Cihanbeyli'de gerçekleşen ve her ilçede iki gün süren Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Spor Şenlikleri, 31 Ağustos'a kadar; Ereğli, Ilgın, Karapınar, Seydişehir, Çumra ve Akşehir'de de çocuklarla buluşacak. İlçe Spor Şenlikleri'nde; farklı branşlarda spor yarışmaları, ahşap oyunlar, şişme oyunlar, yüz boyama, tişört boyama gibi çeşitli etkinlikler yer alırken organizasyona katılan çocuklar hem eğleniyor hem de sürpriz hediyeler kazanıyor. - KONYA