Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocudan gururlandıran başarı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocudan gururlandıran başarı

09.05.2022 15:48
Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocudan gururlandıran başarı

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına mücadele eden Şeyma Yıldırım, Romanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda milli formayla altın madalya kazanarak Konya'nın gururu oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına mücadele eden Şeyma Yıldırım, Romanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda milli formayla altın madalya kazanarak Konya'nın gururu oldu.

Ümitler Avrupa Judo Kupası Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildi. İki gün süren ve 25 ülkeden 132'si kadın toplam 363 judocunun kozlarını paylaştığı organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Şeyma Yıldırım 52 kiloda Türkiye ve Konya'yı temsil etti. Turnuvanın birinci gününde müsabakaya çıkan ve ilk turu maç yapmadan geçiren Yıldırım, 2'inci turda Sırp, çeyrek finalde Yunan, yarı finalde Romen rakiplerini ipponla yenerek şampiyonluk karşılaşmasında Romen Luciana Catana ile eşleşti. Final karşılaşmasını da ippon (3 shido) ile kazanan başarılı sporcu, altın madalyanın sahibi olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'ye altın madalya getiren 5 isimden biri olan başarılı sporcuyu ve antrenör ekibini tebrik ederek başarılarının devam etmesini diledi. Organizasyonda ülke genel sıralamasında Türkiye; 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya ile ilk sırada yer aldı. - KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocudan gururlandıran başarı
Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocudan gururlandıran başarı

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Büyükşehir Belediyespor, Romanya, Konya, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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