Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi (YENİDEN) - Son Dakika

Konya'da Amatör Küme A Grubu'nda Fuzulev Ömeranlıspor - Ilgın Belediyespor maçında yaşanan gerginlik sonucu maç tatil edildi.

Konya Amatör Küme A Grubu'nda Fuzulev Ömeranlıspor, dün sahasında Ilgın Belediyespor ile karşılaştı. Maçın 76'ncı dakikasında Fuzulev Ömeranlıspor, Gökhan'ın golüyle 2-1 öne geçti. Ömeranlısporcuları, yedek kulübesinin yanına gelerek gol sevinci yaşarken, Ilgın Belediyesporlu bir futbolcu, rakip oyunculardan birine çelme takıp yere düşürdü. Ardından iki takım oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada taraftarda tepki gösterdi. Gerginliğin devam etmesi üzerine hakem Burak Kuş, yardımcılarıyla birlikte soyunda odasına girdi. Bu sırada taraftarda güvenlik gerekçesiyle tribünden ve stattan uzaklaştırıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Burak Kuş ve yardımcı hakemler tekrar sahayı çıktı. Ilgın Belediyesporlu oyuncular sahaya çıkmayınca hakem Burak Kuş maçı tatil etti.

ÖMERANLISPOR'DAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından ev sahibi Fuzulev Ömeranlıspor'dan açıklama geldi. Taraftarların sahaya bıçak attığı iddiasının gerçek olmadığı söyleyen Ömeranlıspor, şunları söyledi: "Bugün oynadığımız Ilgın Belediyespor karşılaşması 1-1 devam ederken hiçbir problem çıkarmayan taraftarımız ne hikmetse biz 2-1 öne geçince problem çıkarıyor. Tamamen taraftarı kışkırtıp hükmen 3-0 galip gelme amacı güden Ilgınsporlu oyuncular, mesnetsiz iftiralarda bulunmaktadırlar. Bariz ezici oyunumuzu kabullenemeyip, saha içi kargaşa yaratıp hükmen galip gelme girişimi hakem tarafından fark edildi. Emniyet önlemleri alındıktan sonra sahaya çıkan hakem triosu rakip Ilgınsporlu oyuncular sahaya çıkmayınca maçı hükmen 3-0 lehimize sonuçlandırmışlardır."