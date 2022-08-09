Türkiye 'nin ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları'nda 24 branşta yarışlar devam ediyor. Atletizmde 10 bin metre final koşularında milli atlet Yasemin Can, 32: 34: 33'lük derecesiyle birinci oldu. Yarışta Bahreynli Bontu Rebitu 32: 59: 19 ile ikinci, yine aynı ülkeden Ruth Jebet 33: 03: 13'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: DHA

Yasemin Can, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yasemin Can, 10 bin metrede altın madalya kazandı - Son Dakika

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