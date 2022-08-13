5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

13.08.2022 12:33
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kamerun'u 34-23 yenerek finale çıktı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kamerun'u 34-23 yenerek finale çıktı.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan milliler, ikinci yarıda farkı açtı ve sahadan 34-23'lük skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmadan sonra tribündeki seyircilerle büyük bir sevinç yaşayan milli takım, finalde Özbekistan- Azerbaycan maçının galibiyle yarın saat 15.00'da karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Kamerun, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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