5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

16.08.2022 17:35
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık skeet karışık takım yarışlarında skeet milli takımı, bronz madalya aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık skeet karışık takım yarışlarında skeet milli takımı, bronz madalya aldı.

Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, atıcılık skeet karışık takım mücadelesinde milli sporcular Nur Banu Balkancı ve Mustafa Serhat Şahin ikilisi bronz madalya kazandı.

Nur Banu ve Mustafa çifti, Katar'dan Reem Al Sharshani ile Masoud Saleh Al Athba ikilisini 6-4 yenip bronz madalya elde etti.

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Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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