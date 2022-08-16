Nur Banu ve Mustafa çifti, Katar 'dan Reem Al Sharshani ile Masoud Saleh Al Athba ikilisini 6-4 yenip bronz madalya elde etti.

Bakan Kasapoğlu: 'Her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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