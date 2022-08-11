5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

11.08.2022 16:15
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halter branşının ilk günü Türk sporcular 9 madalya aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halter branşının ilk günü Türk sporcular 9 madalya aldı.

Halter müsabakaları TUYAP Fuar Merkezi'nde başladı. Bu branşta 24 ülkeden 59'u kadın, 89'u erkek toplam 148 sporcu mücadele ediyor.

Milli sporcular günü 3 altın ve 6 gümüş madalyayla tamamladı.

Kadınlar 49 kiloda milli sporcular, üç kategoride de kürsünün ilk iki basamağını alarak 6 madalya elde etti. Duygu Alıcı; koparma, silkme ve toplamda altın, Şaziye Erdoğan ise aynı kategorilerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş; koparma, silkme ve toplamda gümüş madalya alarak Türkiye'ye 3 madalya kazandırdı.

Erkekler 55 kiloda Muammer Şahin ise derece yapamadı.

Öte yandan, 45 kilo silkmede Türkmenistan'dan Yulduz Jumabayeva üçüncü hakkını denediği ve başarısız olduğu kaldırış sırasında halter barının altında kaldı. Sporcuya sağlık görevlileri hemen ilk müdahaleyi yaptı. Kısa bir tedavinin ardından sporcu yürüyerek salondan ayrıldı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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