Konya'da Enduro Fest heyecanı - Son Dakika
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Konya'da Enduro Fest heyecanı

11.06.2022 17:35
Konya'da Enduro Fest heyecanı

Konya'da 150'nin üzerinde sporcunun katılımıyla Enduro Fest 22 yarışları başladı.

Konya'da 150'nin üzerinde sporcunun katılımıyla Enduro Fest 22 yarışları başladı.

Konya'da 3. kez gerçekleştirilen Enduro motor yarışları start aldı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan ve özel olarak hazırlanan alanda yapılan yarışlara 150'nin üzerinde sporcu katılıyor. 2 gün sürecek olan Konya Enduro Fest 22'nin ilk gününde sıralama turları yapıldı. Sıralama turları sonucunda genel kategoride Emre Coşar birinci, Anıl Özşeker ikinci, Murat Yazıcı ise üçüncü oldu.

Konya Enduro Motor Sporları Kulübü Derneği Başkanı Fatih Türkaslan, etkinliklere ilk olarak 2019 yılında başladıklarını hatırlatarak, "2019 yılından beri bugüne kadar 3.'sünü düzenliyoruz. Şu anda 150'nin üzerinde yarışçımız var. Türkiye'nin 25-30 farklı ilinden katılım gösteriyorlar. Bugün sıralama turlarını yapıyoruz, yarın da yarışlara başlayacağız. Yarışların gerçekleşmesinde sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Başta Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi olmak üzere çeşitli kurumlarımızın da desteği var. Türkiye'de yapılan en büyük etkinliklerinden birini yapıyoruz. Düzenli olarak bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü gençlerin bu anlamda ciddi bir istekleri var. İstiyoruz ki enerjilerini caddelerde, sokaklarda değil kontrollü alanlarda atsınlar. Kötü alışkanlıklar peşinde koşacaklarına spor yapsınlar istiyoruz. O yüzden böyle bir alanı dizayn ettik" dedi.

Türkaslan, bu yılki yarışlarda 200 yarışçının üzerine çıkmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Yarın yapılacak yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüllerin verilmesinin ardından etkinlik sona erecek. - KONYA

Konya'da Enduro Fest heyecanı
Konya'da Enduro Fest heyecanı
Konya'da Enduro Fest heyecanı
Konya'da Enduro Fest heyecanı
Konya'da Enduro Fest heyecanı
Konya'da Enduro Fest heyecanı
Konya'da Enduro Fest heyecanı
Konya'da Enduro Fest heyecanı

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Kaynak: İHA

Murat Yazıcı, Selçuklu, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya'da Enduro Fest heyecanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Enduro Fest heyecanı - Son Dakika
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