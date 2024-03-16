Konya'da yapılacak olan Halter Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlık kampına Kayserili sporcular davet edildi - Son Dakika
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Spor

Konya'da yapılacak olan Halter Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlık kampına Kayserili sporcular davet edildi

Konya\'da yapılacak olan Halter Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlık kampına Kayserili sporcular davet edildi

22-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Peru/Lima şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nın hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ve Zeynep Efe davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Konya'da yapılacak olan hazırlık kampına davet edilen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek sakatlıksız iyi bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

16.03.2024 13:41  Güncelleme: 13:45
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Konya'da yapılacak olan Halter Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ile Zeynep Efe davet edildi.

22-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Peru/ Lima şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nın hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ve Zeynep Efe davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Konya'da yapılacak olan hazırlık kampına davet edilen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek sakatlıksız iyi bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konya'da yapılacak olan Halter Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlık kampına Kayserili sporcular davet edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da yapılacak olan Halter Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlık kampına Kayserili sporcular davet edildi - Son Dakika
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