5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları devam ediyor - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları devam ediyor

06.08.2022 19:43
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları devam ediyor

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında, "pist bisikleti" branşında yarışmalar sürüyor.

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında, "pist bisikleti" branşında yarışmalar sürüyor.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Kadınlar Elit Bireysel Takip Elemeleri'nde ve kadınlar final yarışında Kazakistanlı sporcu Rinata Sultanova birinci, Özbekistanlı sporcu Yanina Kuskova ikinci, Kazakistanlı sporcu Marina Kuzmina ise üçüncü oldu.

Erkekler Elit Bireysel Takip Elemeleri'nde Kazakistanlı sporcu Alisher Zhumakan birinciliği, Kazakistanlı sporcu Dmitriy Moskov ikinciliği, İranlı sporcu Aidin Aliyari ise üçüncülüğü elde etti.

Erkekler final yarışında da Kazakistanlı sporcu Alisher Zhumakan birinci, Kazakistanlı sporcu Dmitriy Moskov ikinci, Özbekistanlı sporcu Aleksey Fomovskiy ise üçüncü sırayı aldı.

Yarışlar, yarın 25 kilometre Kadınlar Elit Point Final Yarışı ve 40 kilometre Erkekler Elit Point Final Yarışı ile devam edecek.

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Kaynak: AA

Marina, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları devam ediyor - Son Dakika
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