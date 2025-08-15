Konya Velodromu'nda Dünya Rekoru Kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konya Velodromu'nda Dünya Rekoru Kırıldı

15.08.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Olimpik Velodromu, 2025 UCI Kupası'nda 2 dünya rekoruna ev sahipliği yaptı.

Bu yıl düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kırılan rekorlarla, pist kalitesi ve hız potansiyelini kanıtlayan Konya Olimpik Velodromu, pist bisikletinde dünyanın tanıdığı isimler ve takımların tercih noktalarından biri haline geldi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Britanya Bisiklet Federasyonunun başvurusuyla Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen dünya rekoru denemelerinde 2 dünya rekoru kırıldı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda, keirin ve sprint branşlarında gümüş madalya kazanan sporcu Matthew Richardson, 8.941 saniye ile 200 metre sprintte, 2021 UCI Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda önemli dereceler elde eden ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yarışan William Bjergfelt de 51,463 kilometre ile Paralimpik C5 Kategorisi'nde dünya 1 saat rekorunu kırdı.

Rekor denemelerini takip etmek için kente gelen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de böyle bir tesisin olmasından dolayı bisiklet ailesi olarak gururlu olduklarını söyledi.

Konya Olimpik Veledromu'nun ilk sınavını 2021 İslam Oyunları'nda verdiğini anımsatan Müftüoğlu, "Geçtiğimiz mart ayında düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda ise bir dünya rekoru kırıldı. İngiliz bisiklet takımı burada rekor denemeleri yapmak istediğini bizlere iletti. Biz de 'Kapımız her zaman açık.' dedik. Hollanda Milli Takımı da 'Burada kamp yapmak istiyoruz.' dedi. Başımızın üstünde yerleri var. Artık dünyada bilinen bir Konya velodromu var." diye konuştu.

Konya'nın bir bisiklet şehri olduğunu, velodromun açılmasının ardından Avrupa'da bazı başarılar elde edildiğini vurgulayan Müftüoğlu, bundan sonraki süreçte ise Avrupa ve dünya şampiyonu çıkarmak istediklerini belirtti.

"Her yıl önemli bir organizasyon yapmak istiyoruz"

Konya Olimpik Velodromu'nda dünya şampiyonası yapmayı hedeflediklerine dikkati çeken Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii bu biraz zaman alan bir süreç. Bu konudaki çalışmamızı da federasyonla sürdürüyoruz. Hatta önümüzde bir çalışma daha var. Master Dünya Bisiklet Şampiyonası'nı yapmak istiyoruz. Bu turizm açısından da çok önemli. Her yıl büyük bir organizasyon yaparak, ülkemizin bisiklet sporunda kalkınmasını ve dünyadaki teknolojinin burada kullanılarak sporcularımızın bundan faydalanmasını ve şampiyonlar yetiştirecek bu velodromu aktif şekilde çalıştırmak istiyoruz."

"Dayanıklılığımı ortaya koyuyorum"

Dünya rekoru kıran İngiliz bisikletçi William Bjergfelt ise büyük bir farkla dünya rekorunu kırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Rekor denemesi için çok büyük bir hazırlık döneminden geçtiğini aktaran Bjergfelt, "Buradaki hava sıcaklığına alışmak için son 3 ayda kışlık kıyafetlerle yoğun bir antrenman yaptım." dedi.

Bjergfelt, çok iyi bir ekiple bu rekora hazırlandığını, daha önce de Türkiye'de Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda yarıştığını hatırlattı.

Konya Olimpik Velodromu'nun çok kaliteli olduğunu belirten Bjergfelt, "Yaşımın ilerlemiş olması bu tecrübeyi bana sahaya yansıtma fırsatı veriyor. Türkiye'deki bu velodrom, bu zamana kadar yarıştığım ve en fazla hız yapabildiğim velodrom. Bu velodromda daha fazla yarış düzenlenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Turizm, Dünya, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya Velodromu'nda Dünya Rekoru Kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:33:16. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Velodromu'nda Dünya Rekoru Kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.