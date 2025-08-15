Konya Velodromu'nda Dünya Rekoru Kırıldı

Bu yıl düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kırılan rekorlarla, pist kalitesi ve hız potansiyelini kanıtlayan Konya Olimpik Velodromu, pist bisikletinde dünyanın tanıdığı isimler ve takımların tercih noktalarından biri haline geldi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Britanya Bisiklet Federasyonunun başvurusuyla Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen dünya rekoru denemelerinde 2 dünya rekoru kırıldı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda, keirin ve sprint branşlarında gümüş madalya kazanan sporcu Matthew Richardson, 8.941 saniye ile 200 metre sprintte, 2021 UCI Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda önemli dereceler elde eden ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yarışan William Bjergfelt de 51,463 kilometre ile Paralimpik C5 Kategorisi'nde dünya 1 saat rekorunu kırdı.

Rekor denemelerini takip etmek için kente gelen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de böyle bir tesisin olmasından dolayı bisiklet ailesi olarak gururlu olduklarını söyledi.

Konya Olimpik Veledromu'nun ilk sınavını 2021 İslam Oyunları'nda verdiğini anımsatan Müftüoğlu, "Geçtiğimiz mart ayında düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda ise bir dünya rekoru kırıldı. İngiliz bisiklet takımı burada rekor denemeleri yapmak istediğini bizlere iletti. Biz de 'Kapımız her zaman açık.' dedik. Hollanda Milli Takımı da 'Burada kamp yapmak istiyoruz.' dedi. Başımızın üstünde yerleri var. Artık dünyada bilinen bir Konya velodromu var." diye konuştu.

Konya'nın bir bisiklet şehri olduğunu, velodromun açılmasının ardından Avrupa'da bazı başarılar elde edildiğini vurgulayan Müftüoğlu, bundan sonraki süreçte ise Avrupa ve dünya şampiyonu çıkarmak istediklerini belirtti.

"Her yıl önemli bir organizasyon yapmak istiyoruz"

Konya Olimpik Velodromu'nda dünya şampiyonası yapmayı hedeflediklerine dikkati çeken Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii bu biraz zaman alan bir süreç. Bu konudaki çalışmamızı da federasyonla sürdürüyoruz. Hatta önümüzde bir çalışma daha var. Master Dünya Bisiklet Şampiyonası'nı yapmak istiyoruz. Bu turizm açısından da çok önemli. Her yıl büyük bir organizasyon yaparak, ülkemizin bisiklet sporunda kalkınmasını ve dünyadaki teknolojinin burada kullanılarak sporcularımızın bundan faydalanmasını ve şampiyonlar yetiştirecek bu velodromu aktif şekilde çalıştırmak istiyoruz."

"Dayanıklılığımı ortaya koyuyorum"

Dünya rekoru kıran İngiliz bisikletçi William Bjergfelt ise büyük bir farkla dünya rekorunu kırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Rekor denemesi için çok büyük bir hazırlık döneminden geçtiğini aktaran Bjergfelt, "Buradaki hava sıcaklığına alışmak için son 3 ayda kışlık kıyafetlerle yoğun bir antrenman yaptım." dedi.

Bjergfelt, çok iyi bir ekiple bu rekora hazırlandığını, daha önce de Türkiye'de Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda yarıştığını hatırlattı.

Konya Olimpik Velodromu'nun çok kaliteli olduğunu belirten Bjergfelt, "Yaşımın ilerlemiş olması bu tecrübeyi bana sahaya yansıtma fırsatı veriyor. Türkiye'deki bu velodrom, bu zamana kadar yarıştığım ve en fazla hız yapabildiğim velodrom. Bu velodromda daha fazla yarış düzenlenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.