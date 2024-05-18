Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, çocuklarla futbol maçı oynadı

Spor

Yerel seçim kampanyasında bir ziyareti sırasında orada bulunan Baran isimli bir çocuğun talebi üzerine çocuklarla futbol oynayacağının sözünü veren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sözünü tutarak çocuklarla futbol maçı oynadı.

Yerel seçimler öncesi yaptığı ziyaretlerden birinde karşılaştığı Baran'ın talebine olumlu yanıt vererek belediye başkanı olduktan sonra kendileri ile bir futbol sahasında bir araya geleceğini ve futbol oynayacağını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, çocuklara verdiği sözü yerine getirdi. Toros Mahallesi'nde yer alan Toros Stadı'nda 15'er dakikalık iki devre halinde gerçekleşen mücadelenin normal süresi 3-3'lük skorla biterken, karşılaşmanın galibini seri penaltı atışları belirledi. Başkan Kotan, seri penaltı atışları sırasında karşılaşmanın hakemliğini de yaparken, maç sonunda çocuklara gazoz ikram etti.

Çocuklara verdiğimiz sözleri tutacağız

Seçim sürecinde verdiği sözlerden birini daha yerine getirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Belediye başkan adaylığım döneminde yaptığımız çalışmalar esnasında Baran'la karşılaştık. Baran bana seçildikten sonra bir futbol maçı yapar mıyız diye sordu. Ben de o gün kendisine söz vermiştim. 19 Mayıs haftasında bu sözümüzü yerine getirdik. Baran ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek maçımızı yaptık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ün izinden gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA