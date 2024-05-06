Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nı kazandı

Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı Türkiye Kupası\'nı kazandı

Antalya'nın Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Armada Praxis Yalıkavak Spor'u 30-21 mağlup ederek, kupayı müzesine götürdü.

06.05.2024 14:37  Güncelleme: 14:43
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Antalya'nın Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında, Armada Praxis Yalıkavak Spor'u 30-21 mağlup ederek, kupayı müzesine götürdü.

HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final karşılaşmaları Ankara'da oynandı. Süper Lig'de lider konumda bulunan ve bu sezon oynadığı 20 maçı da kazanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Türkiye'deki ilk kupasını kazandı.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı dörtlü finallerde ilk olarak Kastamonu Belediyesi ile karşılaşan Mavi Kelebekler, rakibini 33-30 mağlup ederek finalde Armada Praxis Yalıkavak Spor ile eşleşti. Final karşılaşmasına hızlı başlayan Konyaaltı, ilk devreyi 14-11 maçı da 30-21 kazanarak kupanın sahibi oldu. Mehtap Şimşek ile Pınar Ünlü Hatipoğlu'nun düdük çaldığı finalin en değerli oyuncusu, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü'nün tecrübeli kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal oldu. Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, geçtiğimiz sezon kazandığı EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ile Türkiye'ye hentbolda ilk kez bir Avrupa Kupası kazandırma başarısını da göstermişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika

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