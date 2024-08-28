Konyaaltı Belediyesi, Geleceğin Başpehlivanlarını Yetiştirmek İçin Kurslar Açıyor

Spor

Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi'nin, geleceğin başpehlivanlarını yetiştirmek için açtığı kurslar ilgi görüyor. Güreş kurslarına katılmak için kırsal mahallelerden gelen çocuklar, gelecekte başpehlivan olmak istediklerini belirtiyor.

Çocukları küçük yaştan itibaren sporla tanıştırarak onların daha sağlıklı bireyler olmasını amaçlayan Konyaaltı Belediyesi'nin açtığı Konyaaltı Belediyesi Yaz Güreş Kursları yoğun ilgi gördü. Kurslara katılan çocuklar, gelecekte Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı olmak istediklerini belirttiler. Kursların 9-14 yaş arasında çocuklara verildiğini anlatan Konyaaltı Belediyesi Güreş Antrenörü İbrahim Gökhan Gökalp, "Yaz Kurslarımızda 9-14 yaş grubu çocuklarımıza bedensel eğitimler veriyoruz. Amacımız onlara ata sporumuz güreşi sevdirmek. Yaz kurslarımızın sonuna geldik. Kış kurslarımızla da çocukları güreşle tanıştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Geleceğin Ali Gürbüzleri

Kurslarla ilgili çocuklardan ve ailelerden güzel tepkiler aldıklarını ifade eden

Gökalp, "Konyaaltı'mızın bütün köylerinden, mahallelerinden çocuklarımız kurslarımıza geliyor. Güreşe yoğun bir talep var. Biz onlara burada sadece güreşi öğretmiyoruz, iyi bir insan olmayı, nasıl yaşama tutunacaklarını da öğretiyoruz. İnşallah Konyaaltı'mızda geleceğin Ali Gürbüz'lerini, İsmail Balaban'larını, Orhan Okulu'larını yetiştireceğiz. Feslikan güreşlerimiz Antalyamızın olmazsa olmazı en büyük yağlı güreşlerinden birisi. Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan'da güreşlerde alt yapıya gereken desteği veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ata sporumuzu yaşatalım

Güreşçi olmak istediğini ve kursa katılmak için Çakırlar'dan geldiğini belirten Ataberk Yılmaz, "Geleceğin başpehlivanı olmak istiyorum. Bunun için de burada ustamızla birlikte adım adım çalışıyoruz. Ustamız bize taktik, kondisyon, kuvvet çalıştırıyor. Güreş antrenmanlarında hem kendimizi geliştiriyoruz, hem de rakiplerimize karşı kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Güreş çok güzel bir spor herkese tavsiye ederim. Ata sporumuzu yaşatmalıyız. 26. Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri'ndeki güreşlerde mücadele ettik. İnşallah ileride orada başpehlivan olmak bizlere de nasip olur. Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan'a bu kursları açtığı için çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kardeşlerin güreş sevgisi

Güreş kurslarına Doyran'dan katılan Fehmi, Muhammed Ali ve Ferhat Öncal adındaki 3 kardeş de kurslarda kıyasıya mücadele ediyor. Güreş yapmayı çok sevdiklerini söyleyen 3 kardeşten Fehmi Öncal, "Kardeşlerimle en büyük hayalimiz güreşçi olmak. İbrahim ustamla burada güreş yapmayı öğreniyoruz. Bu sene Feslikan'da 3 kardeş güreştik. Güreşler iyiydi. İleride Feslikan'da başpehlivan olmayı çok istiyoruz" dedi. - ANTALYA