Konyaaltı Belediyesi Masa Tenisi Turnuvası Sona Erdi

Spor

Konyaaltı Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla belediye personeli arasında gerçekleştirdiği Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Turnuvada birinciliği elde edenlere ödüllerini Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan verdi.

Konyaaltı Belediyesi'nin personel arasında motivasyonu ve dayanışmayı artırmak amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Turnuvada derece elde edenlere ödülleri Konyaaltı Belediyesi'nde düzenlenen törenle verildi.

Turnuvada kadınlarda birinciliği Seyhan Atik Akkaya, erkeklerde ise Yüksel Ulen elde etti. Birincilere ödüllerini Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan verdi. Turnuvanın personel arasında motivasyonu ve dayanışmayı artırdığını, bu tarz etkinliklere devam edeceklerini belirten Başkan Kotan, turnuvaya katılan ve turnuvada derece elde eden tüm personeli kutladı. Turnuvanın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılmasının ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Başkan Kotan, "Zafer Bayramı'nın coşkusunu bu turnuva ile pekiştiriyoruz. Sporun birleştirici gücünü hep birlikte hissediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA