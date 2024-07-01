Konyaaltı Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Spor

Konyaaltı Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Konyaaltı Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Konyaaltı Belediyesi'nin açacağı Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. Tenis, basketbol, futbol ve güreş alanlarında verilecek kurslara başvuru için son tarih 4 Temmuz.

01.07.2024 11:05  Güncelleme: 11:11
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Konyaaltı Belediyesi'nin açacağı Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. Tenis, basketbol, futbol ve güreş alanlarında verilecek kurslara başvuru için son tarih 4 Temmuz.

Konyaaltı Belediyesi'nin, çocuklara sporu sevdirmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları'na kayıt için başvurular başladı. Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Konyaaltı Yaz Spor Okulları'nda 7-14 yaş arasındaki çocuklara tenis, basketbol, futbol ve güreş alanlarında eğitim verilecek.

Son başvuru 4 Temmuz

Kurslara katılmak isteyenlerin 4 Temmuz Perşembe gününe kadar www. konyaalti.bel.tr adresinden online kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ücretsiz olacak kurslar, 8 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında HayatPark, Atatürk Stadı, Toros Stadı, Naim Süleymanoğlu Parkı, Gürsu Mahallesi Şelale Parkı ve Bileydi Parkı'ndaki tesisler olmak üzere altı ayrı noktada verilecek.

Yaz ayları daha keyifli

Konyaaltı Belediyesi Yaz Spor Okulları ile yüzlerce çocuğu sporla buluşturduklarını belirten Konyaaltı Başkanı Cem Kotan, "Çocuklarımız maalesef ki zamanlarının büyük çoğunluğunu ekran karşısında geçiriyor. Saatlerce akıllık telefon ve tabletle geçen zaman çocuklarda sağlık ve sosyalleşme sorunlarına neden olabiliyor. Bizler açtığımız kurslarla çocuklarımızı ekrandan biraz olsun uzaklaştırmayı ve onları sporla buluşturmayı amaçlıyoruz. Açtığımız Yaz Spor Okulları ile çocukların yaz tatillerini de daha keyifli geçirmelerini ve ilgi duydukları spor dallarında gelişmelerini istiyoruz. Ücretsiz gerçekleştireceğimiz kurslarımıza tüm çocuklarımızı bekliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaaltı Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

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