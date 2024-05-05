Konyaaltı Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı

Konyaaltı Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası\'nı kazandı

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Konyaaltı Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı 30-21 yenerek şampiyon oldu.

05.05.2024 20:33
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Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu

Hakemler: Mehtap Şimşek, Pınar Ünlü Hatipoğlu

Armada Praxis Yalıkavak: Rombescu, Buket Seven 1, Yasemin Özgür 6, Perihan Topaloğlu Acar 4, Yeliz Özel 1, Zehra Oğuz, Sude Karademir, Barbosa 1, Fatma Akgün, Tuana Akman, Ece Sözmen 4, Chebbah, Kübra Sarıkaya, Ümmügülsüm Bedel 3, İlke Yıldız, Edanur Burhan 1

Konyaaltı Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öcal 2, Mben Bediang, Vieira, Gakidova 4, Ceylan Aydemir 5, Diğdem Hoşgör 9, Baranik 2, İkhneva 4, Edanur Çetin 2, Oleksandra, Gjorgjijevska 2

Devre: 11-13

İki dakika cezası alanlar: Ümmügülsüm Bedel, Edanur Burhan, Barbosa, (Armada Praxis Yalıkavak), Oleksandra, Baranik, Ceylan Aydemir, İkhneva, Edanur Çetin (Konyaaltı Belediyespor)

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Armada Praxis Yalıkavak'ı 30-21 yenen Konyaaltı Belediyespor, kupayı kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaaltı Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika

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