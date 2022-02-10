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Konyaaltı galibiyet serisi peşinde - Son Dakika

Konyaaltı galibiyet serisi peşinde

10.02.2022 14:57
Konyaaltı galibiyet serisi peşinde

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırlayacak.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırlayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi temsilcisi Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 14. hafta mücadelesinde kendi evinde Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Antalya Anadolu ile oynadığı maçtan farklı bir skorla galip gelerek zirve takibini sürdüren Mavi Kelebekler, evinde oynayacağı bu maçtan da galip gelerek yeni bir galibiyet serisine imza atmak istiyor. Konyaaltı Belediyespor - Anadolu Üniversitesi maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 14: 30'da Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanacak.

"Sağ kanat transferi"

Konyaaltı Belediyespor sezonun ikinci yarısı devam ederken, kadrosunu Ankara EGO Spor Kulübü'nden sağ kanat Bilgenur Öztürk'ü transfer ederek güçlendirdi. 2021-2022 sezonunda 15 maçta 76 gole imza atan Öztürk, sezonun devamında Konyaaltı Belediyespor forması giyecek. Oyuncu, 2020-2021 sezonu Yılın Hentbol Enleri Ödülleri'nde en iyi sağ kanat oyuncusu seçildi.

"Takımın gidişatından memnunuz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, takımın gidişatından memnun olduklarını söyledi. Esen, "Geçen hafta aldığı galibiyet ile üst sıralardaki yerini koruyan Mavi Kelebekler'imizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçtan da galibiyetle ayrılarak yeni bir galibiyet serisi yakalayacağımıza inanıyorum" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı galibiyet serisi peşinde

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Anadolu Üniversitesi, Konyaaltı, gençlik, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı galibiyet serisi peşinde - Son Dakika Spor


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