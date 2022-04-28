Konyaaltı Giresun'da galibiyet peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaaltı Giresun'da galibiyet peşinde

28.04.2022 11:55
Konyaaltı Giresun'da galibiyet peşinde

Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda Görele Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda Görele Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi heyecanı, üç haftalık milli aradan sonra yeniden başlıyor. Türkiye Kupası'nda milli ara öncesi yarı final bileti alan Konyaaltı Belediyespor, ligde de Avrupa Kupaları'na katılmak için mücadeleye devam ediyor. Sıralamada üçüncünün bir puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Mavi Kelebekler, deplasmanda Görele'yi yenerek kupa maçları öncesinde moral depolamak istiyor.

"Kupa maçları öncesi moral"

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, takımın hem lig hem de kupada iyi bir mücadele verdiğini belirtti. Milli aradan sonra lige kaldıkları yerden devam ettiklerini söyleyen Ünsal, bir oyuncu dışında, Görele deplasmanına tam kadro çıkacaklarını ifade etti. Ünsal, "Bu karşılaşmadan istediğimiz sonucu alarak bayram sonrasında Ankara'da oynayacağımız Türkiye Kupası maçlarına moralli gitmek istiyoruz" dedi.

Görele Belediye Spor Kulübü - Konyaaltı Belediyespor karşılaşması 29 Nisan Cuma günü Görele İlçe Spor Salonu'nda oynanacak. Soner Yücel Çelik ve Orhan Karabulut hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşmayı hentbolseverler Konyaaltı Belediyesi sosyal medya sayfalarından canlı olarak seyredebilecek. - ANTALYA

Konyaaltı Giresun'da galibiyet peşinde
Konyaaltı Giresun'da galibiyet peşinde
Konyaaltı Giresun'da galibiyet peşinde

YORUMLAR
500

Konyaaltı, Hentbol, Görele, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı Giresun'da galibiyet peşinde - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gece'ne laf etti, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
11:40 Almanya'da 8.2 milyon euro çalan Türk kızı soluğu Türkiye'de aldı
11:40 Elon Musk'ın Twitter'dan sonraki hedefi Coca Cola oldu: Satın alıp içine tekrar kokain koyacağım
11:36 6'lı masada ilk kez Kılıçdaroğlu ismi gündeme geldi! CHP liderinin adaylığına sıcak bakılıyor
11:32 Zelenski, Ukrayna'nın savaş nedeniyle şu ana kadar ulaştığı maddi kaybı açıkladı: 600 milyar dolar
11:30 Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, evinin elektriği açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 12:06:12. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaaltı Giresun'da galibiyet peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement