Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Soner Dikmen, Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Larsson, Gaich
Gol: Dk. 15 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor maçının ilk yarısı, 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
12. dakikada Larsson'un ara pasına hareketlenen Gaich'in yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
13. dakikada Larsson'un ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Slowik topa iki hamlede sahip oldu.
15. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan içeriye ortasında, Adil Demirbağ ceza sahasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
27. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında, ceza sahasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Konyaspor 1-0 Antalyaspor - Son Dakika
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