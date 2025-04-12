Konyaspor 1-0 Göztepe: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor 1-0 Göztepe: İlk Yarı Sonucu

Konyaspor 1-0 Göztepe: İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Göztepe'yi 1-0 önde kapattı. Golü Kramer attı.

12.04.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada Yasir Subaşı'nın pasında ceza sahası içinde Jevtovic topu, topukla kale önünde bekleyen Kramer'e aktardı. Kramer, kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Pedrinho'nun bekletmenden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Romulo'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken top İsmail Köybaşı'nın önünde kaldı. İsmail'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı gitti.

42. dakikada İsmail Köybaşı'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Romulo'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat Şener

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Yasir Subaşı, Jevtovic, Bazoer, Pedrinho, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Slowik, Aleksic, Prip, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Umut Nayir, Boranijasevic, Utku Eriş, Bjorlo, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Göztepe: Mateuz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, Juan (Emesrson dk. 6), Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Furkan Bayır, Nielsen, Bokele, Nazım Sangare, Tijanic

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gol: Kramer (dk. 24) (Konyaspor)

Sarı kart: Heliton (Göztepe) - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, 3-sayfa, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor 1-0 Göztepe: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti’li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü
BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
Herkes bu ofsaytı tartışıyor Samsunspor’un golü iptal oldu Herkes bu ofsaytı tartışıyor! Samsunspor'un golü iptal oldu
Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani'yi kabul etti
Sebebi Fenerbahçe Galatasaray’dan bu kareye olay tepki Sebebi Fenerbahçe! Galatasaray'dan bu kareye olay tepki
Kırşehir’de 80 kişi Yeniden Refah Partisi’den istifa etti Kırşehir'de 80 kişi Yeniden Refah Partisi'den istifa etti

17:39 ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti İran medyasından ’yapıcı geçti’ mesajı ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı
16:32 Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı İller bir bir alarm veriyor Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor
15:53 Beşiktaş Divan Kurulu’nda olay Hasan Arat konuşurken yumruklandı Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı
15:48 Proje okullarında atama krizi Sabit öğretmenin videosu viral oldu Proje okullarında atama krizi! Sabit öğretmenin videosu viral oldu
14:47 CHP’de MYK belli oldu Kılıçdaroğlu’na yakın isim de listede CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede
22:26 Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak
22:25 Adana’da portakal bahçesinde kavga 1 kişi öldürüldü Adana'da portakal bahçesinde kavga! 1 kişi öldürüldü
22:20 Yunus Akgün’ün rekor kırmasına ramak kaldı Yunus Akgün'ün rekor kırmasına ramak kaldı
22:03 ABD’de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü ABD'de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü
21:55 Galatasaray, Samsunspor’u deplasmanda 2-0 yendi Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi
21:46 Galatasaray’a takımın yıldızından kötü haber Galatasaray'a takımın yıldızından kötü haber
21:35 Beyaz Saray’dan ’Trump Türkiye’ye gidecek mi’ sorusuna yanıt Beyaz Saray'dan 'Trump Türkiye'ye gidecek mi?' sorusuna yanıt
21:21 Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye’ye karşı Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye'ye karşı
21:19 Başrolde Torreira var İşte Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 18:32:40. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor 1-0 Göztepe: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement