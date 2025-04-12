Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Yasir Subaşı'nın pasında ceza sahası içinde Jevtovic topu, topukla kale önünde bekleyen Kramer'e aktardı. Kramer, kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
27. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Pedrinho'nun bekletmenden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
28. dakikada Romulo'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken top İsmail Köybaşı'nın önünde kaldı. İsmail'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı gitti.
42. dakikada İsmail Köybaşı'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Romulo'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat Şener
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Yasir Subaşı, Jevtovic, Bazoer, Pedrinho, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer
Yedekler: Slowik, Aleksic, Prip, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Umut Nayir, Boranijasevic, Utku Eriş, Bjorlo, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Göztepe: Mateuz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, Juan (Emesrson dk. 6), Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Furkan Bayır, Nielsen, Bokele, Nazım Sangare, Tijanic
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Kramer (dk. 24) (Konyaspor)
Sarı kart: Heliton (Göztepe) - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor 1-0 Göztepe: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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