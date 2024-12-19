Konyaspor 6 Gün İzin Yaptı - Son Dakika
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Konyaspor 6 Gün İzin Yaptı

Konyaspor 6 Gün İzin Yaptı

Konyaspor, antrenmanın ardından 6 günlük izne çıkarken, Alanyaspor maçı için hazırlıklara başlayacak.

19.12.2024 17:19
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını bay geçecek olan Konyaspor, bugün gerçekleştiği antrenmandan sonra 6 günlük izne çıktı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yoğun sis altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Futbolcuların, 4'de 4 jokerli oyunun ardından geçiş oyunu ve gol çalışması ile devam eden idman, koşu ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, antrenman sonrası 6 günlük izne çıkarken Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Alanyaspor maçının hazırlıklarına 26 Aralık Perşembe günü yapacağı antrenman ile başlayacak. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor 6 Gün İzin Yaptı - Son Dakika

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