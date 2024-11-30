Konyaspor, Adana Demirspor\'u 1-0 Yendi

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Manev (Dk. 58 Tolga Kalender), İzzet Çelik (Dk. 58 Alioui), Maestro, Yusuf Sarı, Tayfun Aydoğan (Dk. 80 Ozan Demirbağ), Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barası (Dk. 69 Aimbetov)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Oğulcan Ülgün (Dk. 85 Ufuk Akyol), Pedrinho (Dk. 85 Aleksic), Keyta (Dk. 71 Prip), Umut Nayir (Dk. 85 Kramer)
Gol: Dk. 78 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Abdulsamet Burak, Dk. 90+6 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 29 Boranijasevic, Dk. 90+1 Aleksic, Dk. 90+3 Slowik (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
47. dakikada ceza sahasında defanstan dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un şutunda, kaleci Slowik sağ tarafa uzanarak topu çeldi.
64. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarında yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Vedat Karakuş topu çeldi.
78. dakikada Pedrinho'nun uzak mesafeden yerden sert şutunda, kaleci Vedat Karakuş son anda uzanarak topu kornere çeldi.
78. dakikada Konyaspor 1-0 öne geçti. Guilherme'nun sol kanattan kullandığı kornerde, ceza sahasında yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda kale çizgisi üzerinde Tayfun Aydoğan'ın kafayla müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
88. dakikada sol kanatta Nourani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aimbetov'un kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, Slowik topu çelerek gole izin vermedi.
Konuk ekip, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
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