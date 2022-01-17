Konyaspor, Ahmet Çalık'ı anacak

İttifak Holding Konyaspor'un yarın sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçında, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık anılacak.

Yeşil-beyazlı takımın başarılı stoperi Ahmet Çalık, 11 Ocak Salı günü nikah tarihi almak için gittiği Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından Konyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurusu üzerine geçen cumartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı ileri bir tarihe ertelendi. Hafta sonu tüm liglerde oynanan maçların çoğunda milli futbolcu anıldı.Konyaspor da yarın saat 20.00'de kendi sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi 6 numaralı formasıyla ter döken futbolcusu için anma töreni düzenleyecek. Kulüp tarafından Ahmet Çalık anısına basılan 10 bin adet atkı taraftara dağıtılacak. Maçın 6'ncı dakikasında ise taraftar sahaya karanfil atacak.