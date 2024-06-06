Konyaspor, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı

Spor

Konyaspor, sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Konyaspor'a 2022-2023 sezonunda transfer olan 31 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz'un bu sezon sözleşmesi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Oğuz'un sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze iki sezon hizmet eden Ahmet'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ahmet Oğuz, yeşil-beyazlı forma ile 2 sezonda çıktığı 66 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırırken 4 gole katkı sağladı. - KONYA