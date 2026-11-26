Konyaspor, Alanyaspor deplasmanı öncesi taktik idmanla hazırlığını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak TÜMOSAN Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetimindeki antrenman, ısınma ve 5'e 2 oyunla başlayıp taktik çalışmasıyla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 oyunla başladı.
Çabukluk-çeviklik çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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