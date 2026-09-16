Konyaspor Başkanı Atiker, kulübün güncel borcunu 2.7 milyar TL olarak açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor Başkanı Atiker, kulübün güncel borcunu 2.7 milyar TL olarak açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor Başkanı Atiker, kulübün güncel borcunu 2.7 milyar TL olarak açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi tanıtım programında kulübün güncel borcunun 2.7 milyar TL olduğunu açıkladı. Atiker, görevi devraldıklarında yapılandırma, faiz ve kur farklarıyla borcun 2 milyar TL'ye ulaştığını, sonrasında tüm yapılandırma ve vergileri ödediklerini belirtti.

KONYASPOR Başkanı Ömer Atiker, Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi tanıtım programında kulübün güncel borcunun net 2.7 Milyar TL olduğunu açıkladı.

Konyaspor'un mali yapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi, düzenlenen programla basın mensuplarına tanıtıldı. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, kulübün yalnızca sportif başarılarla değil, ekonomik anlamda da güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etti. Atiker, bununla birlikte Konyaspor'un güncel borcunu da açıkladı. Atiker, "Göreve geldiğimiz gün kağıt üzerinde 1.5 milyar TL diye ifade edilen bir borçla teslim aldık. Yapılanmalar, faizler ve kur farkları bu kağıt üzerinde yoktu. Bunları dahil ettiğimizde 2 milyar TL'lik bir borçla teslim aldık. Yönetime geldikten sonra ise tüm yapılandırmaları, vergileri ödedik. Şu an kulübün güncel olarak borcu her şey içinde olmak üzere 2.7 Milyar TL'dir" dedi.

Kaynak: DHA
KonyasporEkonomiSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu Libya’da da petrol üretimi kısmen durdu Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu! Libya'da da petrol üretimi kısmen durdu
Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı
Esvatini’de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı Esvatini'de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
Kadir İnanır’ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor Mirasında gözler 17 Eylül’e çevrildi Kadir İnanır'ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor! Mirasında gözler 17 Eylül'e çevrildi
Pamukova’da çıkan yangında kediye itfaiyeden kalp masajı: Kurtarılamadı Pamukova'da çıkan yangında kediye itfaiyeden kalp masajı: Kurtarılamadı
16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı Skandal bununla sınırlı değil 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Skandal bununla sınırlı değil
19:33
Altında kritik saatler Gözler 21.00’e çevrildi
Altında kritik saatler! Gözler 21.00'e çevrildi
18:41
Dehşete düşüren görüntüler Küçük kızı defalarca tokatladılar
Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar
18:40
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
18:15
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı
Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
17:31
İstanbul Başsavcılığı, piyasada panik paylaşımı yapan İbrahim Mustafa Turhan’a soruşturma açtı
İstanbul Başsavcılığı, piyasada panik paylaşımı yapan İbrahim Mustafa Turhan'a soruşturma açtı
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 19:48:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Konyaspor Başkanı Atiker, kulübün güncel borcunu 2.7 milyar TL olarak açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement