Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var

12.06.2022 21:40
Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Abdülkerim Bardakçı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özgökçen, Bardakçı için Beşiktaş'tan resmi teklif aldıklarını, Fenerbahçe'nin ise futbolcuya ilgisi olduğunu söyledi.

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Konyaspor'da 27 yaşındaki savunmacı Abdülkerim Bardakçı performansıyla dikkat çekmişti. Adı sık sık Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan futbolcu için Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF ALDIK"

A Spor canlı yayınına katılan Özgökçen, "Beşiktaş'tan resmi teklif aldık. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz var ancak resmi teklif yapılıp yapılmaması noktasındaki insiyatif Fenerbahçe'de. Şu an kesinleşmiş bir durum söz konusu değil." dedi. Özgökçen ayrıca, "Şu anda tatmin edici bir teklif yok. Teklifler geldikçe değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi İlhan Palut: Avrupa'da ses getirecek bir takım olgusunu yaratmanın mücadelesini vereceğiz İlhan Palut: Avrupa'da ses getirecek bir takım olgusunu yaratmanın mücadelesini vereceğiz

Fenerbahçe, Konyaspor, Beşiktaş, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var - Son Dakika


Son Dakika
21:46 Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı
21:40 Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
21:04 Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
20:40 Kadıköy'de skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekil polise yumruk attı
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 21:54:29. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement