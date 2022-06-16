Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti - Son Dakika
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Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti

16.06.2022 20:03
Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Konyaspor Basketbol, sahasında Samsunspor'u 91-74 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Konyaspor Basketbol, sahasında Samsunspor'u 91-74 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Önder Yılmaz xx, İsmail Binbir xx

Konyaspor Basketbol: Matthew Morgan xxx 39, Tayfun Erülkü xx 8, Derek Ogbeide xxx 12, Azizcan Özdemir x 2, Umut Geçen x 4, Can Özcan xx 10, Mehmet Özdoğan xx 11, Can Altıntığ x 3, Cengiz Aydın Ergen x 2, Hazer Avcı x, Mert Konuk x, Hamza Alptuğ Baştuğ x

Başantrenör: Engin Gençoğlu

Samsunspor: Gökhan Aydın xx 5, İzzet Türkyılmaz xx 9, Mert Ali Sert x 4, Burak Eşlik xx 8, James Fraizer xx 11, Utku Saralolğlu x 2, Mert Gizir xx 9, Ercan Bayrak xx 14, Jalone Friday xx 10, Ege Yaşar x 2, Göktuğ Baş x

Başantrenör: İlker Salman

1. Periyot: 21-20 (Konyaspor Basketbol lehine)

Devre: 48-41 (Konyaspor Basketbol lehine)

3. Periyot: 67-63 (Konyaspor Basketbol lehine)

(İHA)

Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti
Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti
Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti
Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti

YORUMLAR
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ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi Konyaspor Basketbol, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Konyaspor Basketbol, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti - Son Dakika
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