- Konyaspor Basketbol, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

KONYA - Konyaspor Basketbol, Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinin 3. randevusunda iç sahada Samsunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off serisinde Samsunspor karşısında deplasmanda durumu 1-1'e getiren Konyaspor Basketbol, iç sahada kalan iki maçtan da galip gelerek Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Yeşil-beyazlı ekip bu doğrultuda Perşembe günü oynanacak serinin 3. maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda, Koç Engin Gençoğlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanı Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen de takip etti. Antrenman öncesi Koç Engin Gençoğlu ve Başkan Fatih Özgökçen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Serinin ilk maçında kendi karakteristik özellikleri olan mücadeleyi tam olarak sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Engin Gençoğlu, "İkinci maçın başında da bunu tam yapamadık. İkinci maçın 2. devresinden itibaren çok akıllı oynayarak, çok iyi mücadele ederek, bize yakışan mücadeleyi sahaya koyarak galip gelmeyi bildik. Servis kırdık, önemli bir avantaj elde ettik, bu güzel bir şey. Burada hata yapmadan perşembe ve cumartesi günü kendi evimizde kazanıp inşallah play-off şampiyonluğunu kucaklamak istiyoruz" dedi.

Başkan Özgökçen ise, "Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İnşallah perşembe günü serinin üçüncü maçını, cumartesi de dördüncü maçı oynayacağız. Samsun'da hedefimiz en azından 1 galibiyetti. O bir galibiyeti arkadaşlar mücadele ederek aldı. Mücadele etmeden hiçbir şey olmuyor. Ne kadar mücadele etme arzusu içerisinde olursanız bir şekilde sonuç geliyor. İkinci maç uzatmalara gitti ve bizi son derece heyecanlandırdı. Bu vesileyle ben arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah Konya, Perşembe günü üçüncü maça hazır bir şekilde bu salonu tam anlamıyla dolduracak. Arkadaşlar da mücadele ederek gereğini yapacaklar diye umut ediyorum" diye konuştu.