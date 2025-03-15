Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 Yendi

(ANKARA)- Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Tümosan Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20: 30'da başlayan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Konyaspor 45. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın attığı golle sahasında Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Konyaspor, 27. dakikada Melih Bostan ve 64. dakikada Alassone Ndao'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle maça 9 kişi devam etti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor, 9 kişi kalmasına rağmen sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.