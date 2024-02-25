Konyaspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Spor

Konyaspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Konyaspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı öncesi antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, Core ve fonksiyonel kuvvet çalışmasıyla başladı. İlk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular topla ısınma ve pas çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

25.02.2024 15:08  Güncelleme: 15:16
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Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan Core ve fonksiyonel kuvvet çalışması ile başladı. Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise topla ısınma ve 6'ya 6 pas çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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