Konyaspor, Beşiktaş\'tan istiyor! Can Keleş için ilk teklif yapıldı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekibi Konyaspor, bu doğrultuda gözünü Beşiktaş'a çevirdi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Konyaspor, Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i kiralamak adına Siyah-beyazlılara teklif yaptı. Beşiktaş'ın bu teklife henüz cevap vermediği, oyuncunun düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'a Fatih Karagümrük'ten 2.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Can Keleş, Kasımpaşa'da çıktığı 16 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.