Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti - Son Dakika
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Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti

23.05.2022 16:33
Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti

Konyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu çerçevede ilk transferini gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip, 24 yaşındaki Bruno Paz ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sporting Lizbon altyapısından çıkan Paz, 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçirdi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımına 2 gol, 2 asistle katkı sağladı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti
Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti
Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti

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Kaynak: İHA

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