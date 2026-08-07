Konyaspor Çaykur Rizespor\'a Hazırlanıyor

Süper Lig 2026-27 Sezonu 1. hafta maçında 15 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile çalışmalarına devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra iki takıma ayrılan futbolcular alt yapıdan gelen genç oyuncuların da katılımıyla antrenman maçı yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, 9 Ağustos Pazar günü saat 10.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.