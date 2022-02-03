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Konyaspor, Cikalleshi ile sözleşmeyi 2 yıl daha uzattı - Son Dakika

Konyaspor, Cikalleshi ile sözleşmeyi 2 yıl daha uzattı

03.02.2022 16:48
Konyaspor, Cikalleshi ile sözleşmeyi 2 yıl daha uzattı

İttifak Holding Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sokol Cikalleshi ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

İttifak Holding Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sokol Cikalleshi ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardımcısı Nuh Kaygısız ve Arnavut futbolcu Sokol Cikalleshi katıldı. Eylül 2020'de yeşil-beyazlı formayı giymeye başlayan ve 2024 yılına kadar sözleşmesini uzatan Cikalleshi, şunları söyledi:  "Terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğime söz veriyorum. Bu sezon güzel bir başarı yakaladık. Bu kesinlikle bir tesadüf değildir. Takım ruhuyla buradayız. Önemli olan bundan sonra buralarda kalabilmek. Çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Eminim sezonu çok güzel bir yerde tamamlayacağız. Yarın önemli bir Giresun maçımız var. İnşallah güzel bir skorla ayrılacağız" dedi.

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İttifak Holding, Konyaspor, Arnavut, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Cikalleshi ile sözleşmeyi 2 yıl daha uzattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konyaspor, Cikalleshi ile sözleşmeyi 2 yıl daha uzattı - Son Dakika
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