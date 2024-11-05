Konyaspor'da Kanat Oyuncuları Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor'da Kanat Oyuncuları Öne Çıktı

Konyaspor\'da Kanat Oyuncuları Öne Çıktı

Konyaspor, attığı 14 golün 9'unu kanat oyuncularıyla kaydederken, yeni teknik direktörü başarı sağladı.

05.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor'un Trendyol Süper Lig'in geride kalan bölümünde attığı 14 golün 9'unu kanat oyuncuları kaydetti.

Süper Lig'de 14 puanla 10. sırada yer alan Konyaspor'da sezon öncesinde gerçekleştirilen 15 transferle takım adeta yeniden kuruldu.

Yaptığı transferle ligde üst sıraları hedefleyen Konyaspor'da istenmeyen sonuçlar nedeniyle teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı ve Recep Uçar göreve getirildi.

Yeni teknik direktörüyle ligde çıktığı ilk maçta RAMS Başakşehir'i 3-2 yenen yeşil-beyazlı takım, taraftarı önünde üç puan sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 14 golü bulunan Konyaspor'da kanat oyuncularından Alassane Ndao 4, Pedrinho 3, Yusuf Erdoğan ve Hamidou Keyta da birer gol attı.

Yeşil-beyazlılarda forvette görev yapan Umut Nayir bir kez ağları havalandırırken, diğer golleri ise farklı bölgelerde oynayan Danijel Aleksic (2), Adil Demirbağ ve Oğulcan Ülgün kaydetti.

Takımın diğer forvetleri Blaz Kramer, Emrehan Gedikli ve Melih Bostan ise henüz gol sevinci yaşayamadı.

"Golü kimin attığına bakmıyoruz"

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında kadrolarına birçok oyuncu dahil ettiklerini söyledi.

Geçen sezon gol yollarında yaşadıkları sorunlardan dolayı hücum zenginliğini artırmak istediklerini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kadromuzda kanatlardan uzaktan şut atan bir oyuncu grubu var. Kanat oyuncularının gol atması çok değerli ama santraforlarımızdan da çok memnunuz. Oyun disiplinine sadık kalarak oynuyorlar. Biraz şanssızlıkları olabilir. Atmaya başlarlarsa çok gol atacaklarını düşünüyorum. Umut Nayir göz bebeğimiz, milli oyuncumuz. Onu oralarda görmek çok mutlu ediyor. Kramer, milli takım performansı gösterdi. Bu da oyuncuların hazır ve zinde olduğunu gösteriyor. Golü kimin attığına bakmıyoruz. Atılan gole, takımın nasıl sevindiği daha çok değerli. Hep birlikte bir sevinç varsa orada golü kimin attığına bakılmaz. Önemli olan bu mutluluğu ve birlikteliği sağlamak. Santraforlar gol atmak için çok çaba harcar ama bazen olmaz. Sahada bıraktığı enerji sizi tatmin ediyorsa gol çok önemli değildir."

Korkmaz, geçen sezon devre arasında takıma katılan kanat oyuncusu Ndao'nun Başakşehir maçında 3 gol attığını anımsatarak, "Geldiği günden beri takımımıza çok ciddi katkılar verdi. Konyaspor'da uzun yıllardır 'hat-trick' yapan bir oyuncu yoktu. Dördüncüyü bile atabilirdi. Konyaspor, birliktelik ruhuyla takımını bir yere taşımak isteyen bir oyuncu grubuna sahip. Santraforlarımız gol atmadı ama sanki hepsi 'hat-trick'i kendisi yapmış gibi bir kutlama yaptı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ömer Korkmaz, Konyaspor, Tümosan, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'da Kanat Oyuncuları Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:52 AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
16:22 İki kuruş uğruna yaptığına bakın Polis fark edip hemen durdurdu İki kuruş uğruna yaptığına bakın! Polis fark edip hemen durdurdu
16:10 Galatasaray’ın Mauro Icardi’yi satacağı para ortaya çıktı Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi satacağı para ortaya çıktı
16:02 Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir
16:01 “1. biz olmalıydık“ diyen ekip, güzellik yarışmasını birbirine kattı "1. biz olmalıydık" diyen ekip, güzellik yarışmasını birbirine kattı
15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:53 Borçlar peşini bırakmıyor Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor
15:35 UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 12:03:49. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor'da Kanat Oyuncuları Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.