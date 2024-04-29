Konyaspor'da Teknik Direktör Omerovic ile Yollar Ayrılacak mı? - Son Dakika
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Konyaspor'da Teknik Direktör Omerovic ile Yollar Ayrılacak mı?

Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra belli olacak. Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Sivasspor maçından sonra yapılan değerlendirmenin sonucunu yarın açıklayacaklarını belirtti. Omerovic'in görevine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmamış olsa da büyük ihtimalle devam edilmeyecek gibi görünüyor.

29.04.2024 00:31
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Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra belli olacak. Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, "Sivasspor maçından sonra bir değerlendirme yaptık. Net kararımızı yarın toplantının sonrasında açıklayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hakan Keleş ile yolların ayrılmasından sonra 62 yaşındaki Bosna-Hersekli çalıştırıcı Fahrudin Omerovic ile mukavele imzalamıştı. Ligin bitimine 4 hafta kala yeşil-beyazlı yönetimde Fahrudin Omerovic ile yolların ayrılması gündeme geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, "Sivasspor maçından sonra bir değerlendirme yaptık. Net kararımızı yarın toplandıktan sonra açıklayacağız. Şu ana kadar yazılanların hiçbirinin kesinliği yok ve resmiyet kazanmadığı için sadece söylentiden ibaret. Yarın bir karar verilecek. Omerovic hocayla devam edilip edilmeyeceği ile şu anlık alakalı bir karar çıkmadı ama büyük ihtimalle devam edilmeyecek gibi görünüyor. Netlik kazanmadığı için de biz bir şey diyemiyoruz" diye konuştu.

Adem Bulut, Fahrudin Omerovic ile yolların ayrılması halinde takımın başına gelecek hocanın yeni bir hoca mı olacağı yoksa içeriden biri mi olacağına da yarın karar vereceklerini kaydetti.

Fahrudin Omerovic, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 13 lig maçında 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 17 puan elde etti. Bu maçlarda 16 gol atan yeşil-beyazlılar, kalesinde 15 gol gördü. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor'da Teknik Direktör Omerovic ile Yollar Ayrılacak mı? - Son Dakika

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