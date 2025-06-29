Konyaspor\'da Transfer Yasağı Kaldırıldı

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, transfer yasaklarını kaldırdıklarını belirterek, "Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın gayretleri ve çalışmalarıyla çok hızlı bir şekilde ödemelerimiz yapıldı. Şu an itibarıyla herhangi bir transfer yasağımız, transfere engel bir durumumuz yok" dedi.

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Konyaspor Futbol Şube Sorumluları Yusuf Küçükbakırcı ve Oktay Erkek yeni sezon öncesi Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cengiz Yönet, transfer tahtasıyla ilgili acil ödemelerin yapıldığını aktaran Yönet, "Şu an itibarıyla herhangi bir transfer yasağımız, transfere engel bir durumumuz yok. Bu sportif açıdan çok önemli olduğu gibi Konyaspor Kulübü'nün itibarı açısından da çok önemli bir husustu. Bunun gereğinin yerine getirilmesi açısından önemli bir adımdı. O adımlar atıldı" dedi.

"Bizim için mali disiplin ve istikrar çok önemli"

Konyaspor'un, şehrin bir markası ve değeri olduğunu söyleyen Yönet, "Burası bir kulüpmüş gibi görünse de aslında kulübün çok ötesinde, burası herhangi bir şirket değil, herhangi bir şahsa ait olan bir yer değil. 100 küsur yıllık tarihe sahip olan bir kulübün değerlerinden bahsediyoruz. Artık bir futbol endüstrisi diye bir endüstri olduğu hepimizin kabulü. Bu hususu kabul etmek zorundayız. Naklen yayın gelirleri var, sponsorluk gelirleri var, bir sürü kalem var. Tüm dünyada önemli bir yer tutuyor. Sadece skora bağlı, sadece skorlara göre konuşacağımız bir Konyaspor olsun istemiyoruz. Skoru ve başarılı skorları herkesin arzuladığı, hepimizin arzuladığı ve arzulayacağı bir gerçek. Kongre sırasında başkanımız söyledi, bizim için mali disiplin çok önemli, istikrar çok çok önemli. Konyaspor dediğimiz zaman Türkiye'de, mümkünse Avrupa'da, mümkünse dünyada itibarı olan bir kulüp haline gelmeyi çok önemsiyoruz" diye konuştu. - KONYA